Pascal diu que va deixar la coordinació del partit perquè «no es pot discrepar» amb Puigdemont

“El que m’he trobat és que no es pot discrepar amb el president Puigdemont. És possible que el llibre no agradi als sectors més hiperventilats” @martapascal #FAQSespartacTV3 ▶️ https://t.co/168csIBjwl pic.twitter.com/eZesdr86qb — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) February 8, 2020

La senadora de l'PDeCAT Marta Pascal ha explicat que va dimitir com a coordinadora general de el partit perquè "no es pot discrepar" amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont."El que m'he trobat és que no es pot discrepar. Quan m'adono que tinc aquesta discrepància, dimiteixo. Entre cadira i principis, escullo principis", ha dit en una entrevista al programa "FAQS" de TV3 aquest dissabte.Ha mantingut que en la situació actual el PDeCAT ha d'escollir si anar amb la Crida, que té "un plantejament més desacomplexat basat en el bloqueig i l'antipolítica", o apostar per projectes de centralitat ideològica i política."Des del punt de vista nacional, ERC està intentant fer aquest gradualisme. Hem de veure què passa", i ha assegurat que en el pla programàtic els republicans no han fet cap gir cap al centre polític.També ha apuntat que hi ha certa contradicció entre comparèixer "al matí en un faristol ia la tarda anar a tallar una carretera", encara que, a l'preguntar-li si es referia a el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit desconèixer si realitza aquest tipus d'accions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor