FOTOS Així s'ha vist la primera superlluna de l'any

La superlluna, des de Gurb, en fer-se fosc Foto: Emili Vilamala

La superlluna reflectida als arrossars del Delta de l'Ebre, a l'Ampolla Foto: Agustí Descarrega



La superlluna, des de Saldes, al costat del Pedraforca Foto: Carme Molist

Aquest cap de setmana s'ha vist la primera superlluna del 2020, coneguda com a "Lluna de Neu". Aquest fet es produeix durant la meitat de l'hivern i rep aquesta denominació perquè la Lluna en fase plena passa més a prop per la Terra.Per aquest motiu, es veu més gran i brillant. Així ho han pogut captar diversos fotògrafs des de diversos punts de Catalunya: Osona, el Berguedà i el Baix Ebre.Aquesta primera superlluna dona pas a les altres tres que hi haurà el 2020. N'hi haurà el 9 de març, 8 d'abril i el 7 de maig. Es preveu que la d'abril sigui la superlluna de l'any, ja que passarà més a prop de la Terra.

