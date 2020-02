Confirmat el primer cas de coronavirus a Mallorca

El Centro Nacional de Microbiología confirma un caso de #coronavirus en Mallorca. Ampliaremos información en rueda de prensa a las 11.30 desde el Ministerio de Sanidad pic.twitter.com/hfXi9XCLCK — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) February 9, 2020

Un dels membres de la família d'orígen britànic en quarantena a Mallorca per possible infecció pel coronavirus ha donat positiu a les proves. Així ho ha anunciat el Minsiteri de Sanitat a través d'un comunicat fet públic a les xarxes aquest diumenge.La família havia ingressat divendres nit a l'hospital de Son Espases (Palma), el centre de referència, quan una de les filles va començar a presentar símptomes de febre i grip comuna i després que el pare expliqués que havia estat en contacte a França finals de gener amb una persona que ha donat positiu pel virus.Els metges van agafar mostres als quatre membres de la família i van enviar-les al Centre Nacional de Microbiologia, que aquesta passada matinada ha confirmat un cas de coronavirus en un dels pacients. Els altres tres han donat negatiu. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència una roda de premsa a les 11.30 hores a Madrid per donar més detalls del cas.Aquest es tracta del segon cas de coronavirus confirmat a l'Estat, després del turista alemany ingressat a l'hospital de la Gomera.L'epidèmia del coronavirus ja ha causat la mort d'almenys 812 persones a la Xina, arribant a un estadi més greu que el de la Síndrome Respiratòria Aguada Sever (SARAS) que va va matar a gairebé 800 persones.

