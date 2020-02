La policia ha abatut a trets el militar tailandès després que hagi matat 26 persones i n'hagi ferit una cinquantena, segons ha informat el primer ministre de Tailàndia, Prayut Chan-ocha. Entre els ferits, vuit continuen en estat de gravetat, mentre que uns altres 25 ja han rebut l'alta.El soldat s'havia atrinxerat en un centre comercial de Nakhon Ratchasima anomenat Terminal 21 i tenia diversos ostatges retinguts. Després de més de 12 hores d'assalt, la policia tailandesa ha matat el soldat arran d'un intens tiroteig. Segons mitjans locals, es tracta d'un oficial júnior de 32 anys i encara es desconeixen els motius de l'atac. Prèviament, l'atacant havia penjat un vídeo a Facebook per retransmetre en directe tot l'assalt.Armat amb un rifle d'assalt, el militar ha disparat primer a un oficial en una base militar, on ha robat armes, munició, i un vehicle, i s'ha dirigit al centre comercial Terminal 21. Allà ha disparat a compradors i treballadors, provocant una vintena de víctimes i ferint-ne almenys una cinquantena. La policia ha acordonat la zona i ha facilitat la sortida a algunes de les persones que es refugiaven a les botigues. L'atacant s'ha atrinxerat a la quarta planta del centre i ha retingut diversos ostatges. Finalment, ha estat abatut per la policia."Aquesta massacre no té precedents a Tailàndia i vull que sigui l'última vegada que es produeixi una crisi com aquesta", ha assegurat el primer ministre tailandès des de l'hospital de Nakhon Ratchasima, al nord-est del país. Chan-ocha ha afegit que el mòbil del crim podria ser de tipus personal "per un conflicte al voltant de la venda d'una casa".

