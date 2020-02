Boye revela l'última trampa del Suprem per «confondre» els tribunals internacionals

Domingo de detalles... @josepcosta ¿Por qué la traducción al inglés que el Supremo hace de la Sentencia del Procès habla de “misappropriation of public funds” para referirse a la malversación cuando la traducción correcta sería “embezzlement” o “mismanagement of public funds”? — Gonzalo Boye (@boye_g) February 9, 2020

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha alertat que la traducció a l'anglès de la sentencia del procés conté alguns matisos en les paraules que podrien tenir "confondre a les autoritats europees" ja que hi ha una diferència de significats entre els conceptes en castellà i anglés.Així ho explica en un fil de Twitter on mostra com el document en anglès conte la paraula "misappropiation of public funds" per referir-se a la malversació quan, segons Boye, hauria de ser "embezzlement" o "mismanagement of publics funds". Davant de la qual cosa, s'ha preguntat si això en lloc de ser un "error", no seria un fet intencionat.Per a l'advocat això pot tenir "greus conseqüències a l'hora de valorar o no el suplicator i recorda que aquestes traduccions del Suprem ja van jugar un paper rellevant en la euroordre alemanya cursada el 2018.Recentment l'advocat de Puigdemont s'ha hagut d'enfrontar a un embargament dels seus comptes per part de l'Audiència Nacional , i fa uns quants mesos que a través de Twitter també va denunciar com havien assaltat el seu despatx.

