El Clúster de l'Automoció alerta que perdre Nissan seria «un cop duríssim»

El president de Clúster de la Indústria de l'Automoció (CIAC), Josep Maria Vall, ha alertat que perdre l a planta de Nissan de Barcelona seria "un cop duríssim" i ha reclamat fer "el possible i l'impossible" per evitar-ho. En una entrevista a l'ACN, Vall ha destacat la importància d'aquesta planta industrial tant pels llocs de treball directes com per les empreses auxiliars que hi depenen."Deixar d'invertir en una planta que fa tant de temps que està a Catalunya no seria una bona noticia", ha reconegut. El president però ha apuntat que aquest futur depèn de decisions que es prenen fora de Catalunya i de l'Estat i que s'emmarquen en l'estratègia global de la marca. Vall ha esperat que el desenllaç sigui positiu i es rebin nous models.Per al president del CIAC el fet que la decisió es prengui al Japó "és un problema important", especialment en un sector que s'està "recomponent" a nivell global. Ha afegit que en aquest context, el punt fort de Catalunya perquè les plantes no marxin és "ser competitives". "Si no són competitives tenim un problema", ha declarat.El president del CIAC ha vist amb bons ulls que l'administració catalana es desplacés fins al Japó per reunir-se amb directius de la companyia i ha assegurat que els responsables de Nissan a l'Estat i a Barcelona han fet "tot i més" per garantir la continuïtat.Vall ha fet aquesta valoració just la setmana que s'ha conegut que es reduirà la producció de la furgoneta elèctrica que es fa a la Zona Franca, que se suma al fet que es deixarà de fabricar la 'pick-up' de Mercedes. Aquesta setmana els treballadors de la companyia han iniciat les protestes per exigir el futur de la fàbrica, protestes que es mantindran durant el febrer i que tindran un dels punts àlgids en el Mobile World Congress.

