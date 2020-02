Un cérvol arrenca mitja cara d'un caçador a França

Un cerf le heurte à Lesperon (40) : "Je pensais que c’était un petit pète mais j’avais la moitié du visage arrachée" https://t.co/ogXhMgCutU pic.twitter.com/EXyYOvjmQQ — Sud Ouest (@sudouest) January 26, 2020

50 punts de sutura. Un caçador ha resultat ferit de gravetat com a conseqüència d'un atac d'un cérvol al bosc de Lesperon, França. El jove va explicar a les autoritats locals que l'animal va carregar contra ell mentre estava caçant passant-li per sobre. Les astes del cérvol li van arrencar mitja cara.Un helicòpter d'emergències es va traslladar fins al lloc de l'accident per portar-lo d'urgències a un hospital de Bordeus. Els metges van haver de cosir-li part de la cara que duia penjant. Tot i l'accident, el caçador diu que no ha perdut la sensibilitat i que està desitjant tornar a caçar.

