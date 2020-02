El Barça tanca el fitxatge d'Ángel, el veterà 9 del Getafe

Un veterà que no vol ser el nou Boateng



Ángel prové de les categories inferiors del Reial Madrid i ha passat per diversos clubs espanyols, tant de Primera com de Segona Divisió, fins aterrar al Getafe, on hi jugava des del 2017. Elx, Eibar i Saragossa han estat els altres clubs on ha jugat, sumant en total de 86 gols en els últims dotze anys. Va néixer fa 32 anys a San Cristóbal de la Laguna, a Tenerife, i l'objectiu del reforç de la davantera és no fer llufa com va passar amb el també davanter Kevin-Prince Boateng.

El Barça ja té nou reforç per a la davantera després de diversos temptejos al mercat d'hivern. Després de les lesions i les baixes de Luis Suárez, Ousmane Dembélé i Abel Ruíz, el club ha decidit incorporar a la plantilla a Ángel Rodríguez, un "nou" provinent del Getafe, segons ha pogut saberÁngel Rodríguez, provinent del club madrileny, serà el reforç del Barcelona sempre que la Federació Espanyola de Futbol ho autoritzi, cosa que s'espera que pugui fer en un termini màxim de tres dies.El Barcelona ja ha arribat a un acord amb el jugador i pagarà al club madrileny els vint milions d'euros de la seva clàusula de rescissió de contracte. Ángel, que el 26 d’abril complirà 33 anys, és un davanter que, des del primer moment, ha tingut el vist i plau de l'entrenador Quique Setién per reforçar la plantilla, que encara lluita per la Lliga i la Champions.Aquest mateix dissabte l'entrenador ha reclamat la incorporació d'un davanter. Francisco Trincao, extrem portuguès fitxat aquest passat gener, no es podrà incorporar fins l'estiu i, en tot cas, l'entrenador va fer notar que era una operació del club i que ja se l'havia trobat feta.Sobre la tresoreria del Barça no impactaran totalment els 20 milions que es pagaran al Getafe. A aquesta quantitat cal restar-hi els 10 que cobrarà l'entitat blaugrana de la pòlissa d’assegurança per la lesió d’Ousmane Dembélé.Ángel només podrà jugar en el campionat de lliga. I, com a detall anecdòtic, cal destacar que el Getafe, l’equip revelació de la Lliga espanyola, serà el proper adversari del Barcelona al Camp Nou després del partit que aquest diumenge l'equip de Setién jugarà a Sevilla contra el Betis.Aquest dissabte Ángel ha jugat els darrers deu minuts del partit del Getafe contra el València, al que ha derrotat per 3 gols a 0. Ha fet l'assistència del tercer gol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor