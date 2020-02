Detenen dos homes a Barcelona en una operació internacional contra el narcotràfic

Agents de la Policia espanyola, la Guarda de Finanza d'Itàlia i la Direcció Antinarcòtics de Colòmbia (DIRAN) han intervingut 380 quilos de cocaïna en una operació internacional contra el narcotràfic. En total s'han detingut quatre persones, dues a Barcelona i dues més a Verona (Itàlia). El seu objectiu era distribuir la cocaïna a Itàlia i altres països europeus.Els investigadors han identificat tres persones més com a col·laboradors dels detinguts que es van desplaçar a l'Estat, dos d'ells d'origen mexicà i representants del càrtel de Sinaloa. Segons explica la policia espanyola en un comunicat, la presència a Europa d'aquesta organització, que fins ara només operava als Estats Units, els fa pensar la intenció d'expandir-se a nous mercats.El mes de desembre de l'any passat, a través d'una cooperació internacional entre les policies de Colòmbia i Itàlia, es va sol·licitar la col·laboració de l'Estat en relació a l'enviament de 380 quilos de cocaïna. La intenció era fer viatjar la droga des de Colòmbia fins a Sicília, i des d'allà distribuir-la. Durant la investigació de les diferents policies, els agents van saber que a finals del 2019 el responsable de l'organització, d'origen mexicà, es trobava en territori europeu per fer-se càrrec dels estupefaents un cop arribessin a Itàlia, per després vendre-ho a terceres organitzacions. L'home va entrar a Europa a través de d'Espanya i d'allà va viatjar a Itàlia.La investigació de la Guarda de Finanza de Catània (Itàlia) va permetre identificar un segon ciutadà mexicà, tres ciutadans de Guatemala, un italià i un altre espanyol, com a col·laboradors del primer. De les converses, es va desprendre que un cop arribés la droga i arribés a les seves mans, es distribuiria per Verona. Els dos detinguts a Barcelona, amb residència a la capital catalana, són el ciutadà espanyol i l'italià.Com a conseqüència de la investigació, hi ha tres persones en busca i captura. La policia creu que dues d'elles, de nacionalitat mexicana, han abandonat territori europeu, mentre que el tercer podria estar ocult en territori espanyol.

