Una dona contagiada pel coronavirus dona llum a un nadó sense la infecció

Una dona infectada pel coronavirus ha donat llum aquest dissabte a un bebè que no mostra signes d'haver estat contagiat per la seva mare a l'est de la Xina, a la província de Zhejiang.El nadó, que ha donat negatiu al test de coronavirus, està rebent tractament mèdic intensiu a l'hospital de Hangzhou, la capital de la província, per assegurar-se de l'absència del virus. Sota supervisió constant, li aniran practicant diferents tests al llarg dels propers dies per descartar que el bebè no l'estigui gestant i els símptomes encara no siguin visibles.

