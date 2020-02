Un home de 91 anys, la persona més gran que aconsegueix curar-se del coronavirus

Un xinès de 91 anys de la província de Hubei ha aconseguit recuperar-se del coronavirus. És la persona més gran que ha pogut sobreposar-se la infecció, la qual és altament mortal entre la població envellida.L'ancià va ser hospitalizat el passat 23 de gener i segons informa el mitjà xinès China Xinhua News presentava una infecció en els pulmons que després es va confirmar com a un cas de coronavirus.Aquest pacient és una referència per al tractament d'altres afectat. Per això els mitjans xinesos han difós el cas i per reforçar la confiança de la societat en les institucions sanitàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor