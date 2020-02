El consum excessiu de «Viagra» podria tenir efectes nocius per la vista

Fins ara les efectes secundaris de la "Viagra" (sildenafil), coneguda arreu del món com a remei per a la disfunció erèctil, eren limitats i poc importants. Un nou estudi publicat a la revista Frontiers in Neurology ha destacat un risc d'efectes secundaris visuals persistents poc comuns, com la sensibilitat a la llum i el deteriorament de la visió del color, en els homes que han pres la dosi més alta recomanada de el fàrmac.Tot i que aquests efectes semblen ser rars, la investigació suggereix que els usuaris que utilitzin la "Viagra" per primera vegada han de començar amb una dosi més baixa abans d'augmentar-la, si cal.El medicament, que originalment havia estat desenvolupat com un tractament per a la pressió arterial alta, dilata els vasos sanguinis i relaxa el múscul llis de l'penis, facilitant l'assoliment i manteniment d'una erecció. Els seus efectes normalment duren de 3 a 5 hores i, encara que ocasionalment es produeixen efectes secundaris com mal de cap i visió borrosa, solen desaparèixer amb relativa rapidesa.Ara a més, el doctor Cüneyt Karaarslan, de l'hospital Dünyagöz Adana a Turquia, va notar un patró en 17 homes que van acudir a l'hospital per nombrosos trastorns visuals, incloent pupil·les anormalment dilatades, visió borrosa, sensibilitat a la llum i trastorns de la visió del color, que incloïen visió de color blau intens amb daltonisme vermell / verd. Els 17 pacients havien pres sildenafil per primera vegada, i tots van prendre la dosi màxima recomanada de 100 mg.A cap dels homes se li havia prescrit el medicament. Els efectes secundaris visuals van començar una vegada que el fàrmac va fer efecte, i encara estaven presents quan els homes van arribar a la clínica 24-48 hores després. Els doctors van realitzar diverses proves oculars i monitorearon als pacients al llarg de el temps per veure com es desenvolupaven els seus símptomes. Afortunadament, en els 17 pacients els símptomes s'havien resolt 21 dies després.En qualsevol cas, l'investigador puntualitza que els pacients amb disfunció erèctil no haurien preoucuparse per possibles efectes secundaris de la 'Viagra'. Aquests efectes secundaris persistents semblen ser molt rars. "Encara que aquests medicaments, quan s'usen sota el control dels metges i en les dosis recomanades, proporcionen un suport sexual i mental molt important, no s'han d'utilitzar ni repetir dosi no controlades i inapropiades", conclou Karaarslan.

