Els Oscars 2020, marcats pel caos del «Joker» i una gran presència de Netflix

Antonio Banderas, a la pel·lícula Foto: El Deseo (Manuel Pavón)

La major festa del cinema del món torna a celebrar-se al Dolby Theatre de Los Angeles (Estats Units) amb la 92a edició dels Premis Oscar de l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. En un any marcat per l'alta qualitat en les pel·lícules i les interpretacions, la gala dels Oscars rebrà desenes d'estrelles del setè art en un certamen que per primer cop se celebrarà la primera setmana de febrer. En una festa on la cantant barcelonina Gisela cantarà una cançó de Frozen i un altre any més no hi haurà presentador, les protagonistes seguiran sent les pel·lícules i tots els intèrprets, directors, tècnics i guionistes que les acompanyen.Joker es presenta als Oscars com la gran candidata a emportar-s'ho tot, amb onze nominacions. En segon lloc i molt a prop de l'obra de Todd Phillips hi seran les tres grans alternatives a coronar-se com la protagonista: Érase una vez... en Hollywood de Quentin Tarantino; The Irishman de Martin Scorsese i 1917 de Sam Mendes. La presència de Parásitos, la cinta coreana de Bong Joon-ho és la grata sorpresa en les grans categories, trencant la barrera de la parla anglesa. La presència femenina estarà marcada per Mujercitas de Greta Gerwig i la doble nominació de Scarlett Johansson, tot i que la paritat torna a brillar per la seva absència.Els Globus d'Or, els BAFTA i els SAG van ser els premis d'avantsala, que no minoritaris, per predir futures victòries a la cerimònia dels Oscar. El projecte bèl·lic de Mendes és una de les clares favorites en els apartats majoritaris i les categories que tenen en compte més la pel·lícula com a producte que els aspectes més individuals. Tot i això les apostes no són clares, com no és en el cas de les interpretacions. Joaquin Phoenix, Reneé Zellweger, Brad Pitt i Laura Dern han rebut molts guardons durant la temporada de premis i tenen molts números per recollir l'estatueta daurada.L'Acadèmia no és gaire partidària d'arriscar-se a l'hora d'atorgar premis però l'elevada qualitat de la 92a edició comportarà sens dubte diverses sorpreses. Una de les més ben parades pot ser la mateixa Johansson o Leonardo DiCaprio. Fins i tot en categories més secundàries es poden produïr sorpreses, sempre tenint en compte films com Jojo Rabbit, Le Mans 66' o Parásitos.Historia de un matrimonio i The Irishman no comparteixen ni mitja coma en la temàtica o el guió d'ambdós films. En canvi totes dues pel·lícules parteixen del mateix paraigua: Netflix. La multinacional de les plataformes de contingut en streaming ja és una convidada de luxe als Oscars, assegurant projectes amb desenes de nominacions, amb categories de renom incloses. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar és una altra de les pel·lícules amb el segell de Netflix que han entrat al certamen de premis de màxim nivell de la indústria mundial.Així doncs, la multinacional d'entreteniment segueix expandint els seus dominis en un sector, el d'alt nivell, que no acaba de modernitzar-se als gustos del públic generalista de tot el món. Amazon ha tingut projectes nominats en altres edicions però la 92a gala dels Oscars es veurà marcada per la victòria de Netflix en nominacions. Caldrà veure si també en premis.El director manxec Pedro Almodóvar torna a la gala dels Oscars disset anys després de Hable con ella. El també guionista i productor no viatjarà sol, ja què Antonio Banderas ha estat nominat al premi com a millor intèrpret en categoria masculina, al costat d'un repartiment de luxe: Adam Driver, Joaquin Phoenix, Jonathan Pryce i Leonardo DiCaprio. Els dos espanyols tornen a la primera línia de la indústria del setè art amb Dolor y Gloria, un dels majors i més íntims projectes d'Almodóvar que l'ha dut a guanyar premis per tot el món, inclosos els Goya i el Festival de Cannes. Les seves opcions són minoritàries, comparades amb altres anys, però el manxec és un dels europeus moderns preferits de Hollywood. La 92a cerimònia dels Oscar ja està preparada, la catifa vermella ben neta i els vestits, a punt. Que comenci l'espectacle.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor