Reobren l'AP7 a Sant Julià de Ramis després de 10 hores tallada per un accident entre dos camions

La circulació a l'AP7 a Sant Julià de Ramis (Gironès) ha quedat reoberta en sentit sud després de més de deu hores amb incidents com a conseqüència d'un accident entre dos camions. El sinistre s'ha produït a primera hora del matí, quan faltaven pocs minuts per les sis.Com a conseqüència del xoc un dels camions ha bolcat al mig de l'autopista i ha perdut part de la càrrega. Això ha obligat als Mossos a tallar tres dels quatre carrils, i s'han arribat a formar més de cinc quilòmetres de cua. El xoc no ha deixat ferits, i els dos conductors han pogut sortir pel seu propi peu dels camions. Fins al lloc de l'accident s'hi ha desplaçat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra de Trànsit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor