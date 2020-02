Les peripècies de Gisela per poder actuar als Oscar després de perdre el vol

La cantant catalana Gisela, que actuarà aquest diumenge a la gala dels Premis Oscar de l'Acadèmia de Hollywood, va passar un mal tràngol quan va descobrir que el seu vol d'escala a Londres havia partit sense que ella hi fos dins.Segons explica La Vanguàrdia , l'artista havia perdut l'avió que l'havia de portar fins a Los Angles, després que el vol que sortia de Barcelona patís un retràs.Per aconseguir arribar a la gala dels Oscars Gisela va haver d'espavilar-se i agafar un vol cap a Mèxic, per poder fer escala des d'allà a Califòrnia. El resultat: s'ha perdut els primers assajos i per tant, els nervis encara són majors de cara aquesta nit, la qual ja qualifica com "un moment únic" a la seva vida.La vocalista participarà al costat d'altres persones que han estat la veu d'Elsa a "Frozen 2" de tot el món, que s'uniran a Idina Menzel i Aurora per interpretar la cançó Into the unknown.Concretament, estarà acompanyada per les veus de la protagonista de la pel·lícula a Dinamarca, Alemanya, Japó, Llatinoamèrica, Noruega, Polònia, Rússia i Tailàndia.

