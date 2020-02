VÍDEO Un babuí recrea la famosa imatge de «El Rei Lleó» a Sud-àfrica

[youtube]http://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=b5KMBX2cKGk&feature=emb_logo[/youtube]La famosa imatge de la pel·lícula de Disney "El Rei Lleó" s'ha recreat en plena naturalesa. Els fets van ser gravats al Parc Nacional Kruger quan un guia que portava a un grup de turistes de safari va observar com un babuí estava cuidant d'una cria de lleó que agafava entre els braços dalt d'un arbre.El simi havia robat la cria d'una manada de lleons durant la nit i es va dedicar a cuidar-la com si fos el seu propi fill. Desafortunadament, la història no va acabar bé, ja que els guàrdies del parc van trobar el cadàver del petit lleó uns dies després.

