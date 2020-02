Canadell carrega contra el govern espanyol: «Volen fer creure als catalans que ha tornat el diàleg»

El @govern ha d’actuar davant aquest nou greuge. Mentre PSOE-UP volen fer creure als catalans q ha tornat el diàleg, la realitat és q seguim com sempre: falses promeses mentre ens segueixen maltractant amb un dèficit fiscal insostenible. Cal exigir una solució definitiva! — Joan Canadell (@jcanadellb) February 8, 2020

L’ABC reconeix q és ruïnós per les CCAA i el País tb recull l’efecte negatiu. La Vanguardia i El Periodico consideren més important una notícia buida per omplir tertúlies enlloc de denunciar quelcom tant greu com el no pagament d’un compromís de 443 milions. 👇👇 — Joan Canadell (@jcanadellb) February 8, 2020

Mentre a Espanya els mitjans expliquen la gravetat de la notícia 1, aquí obren en portada amb la 2. El tema de l’IVA implica un increment del dèficit fiscal del 2017 de 443 milions, q caldrà combatre amb més deute públic català. És un escàndol!!!👇👇 pic.twitter.com/l2x0KThLf5 — Joan Canadell (@jcanadellb) February 8, 2020

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha carregat amb duresa contra el govern espanyol i contra la visita del president socialista a Catalunya, Pedro Sánchez, a través d'un fil de piulades. Canadell assegura que "mentre PSOE i UP volen fer creure als catalans que ha tornat el diàleg, la realitat és que seguim com sempre", assegura. "Falses promeses, mentre ens segueixen maltractant amb un dèficit fiscal insostenible".Davant d'aquesta situació, Canadell demana "una solució definitiva". El president de la Cambra assgeura que el Govern de la Generalitat "ha d'actuar davant aquest nou greuge", referint-se als 443 milions, diu, de l'IVA que l'executiu de Sánchez no pagarà a les comunitats autònomes.Canadell també ha carregat contra diversos mitjans de comunicació de l'Estat, considerant que es "preocupen més per notícies buides" que per aquest greuge de falta d'execució de l'IVA, el del 2017, a les comunitats autònomes.

