Els retrets de Torra i Puigdemont a ERC en l'acte de precampanya de JxCat

"Estem a punt". Aquest és el lema que ha escollit Junts per Catalunya (JxCat) per encetar la precampanya electoral dels comicis que es convocaran després de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 . L'eslògan ha impregnat l'acte que ha celebrat la formació aquest dissabte al matí a la sala Moragues del Born Centre Cultural i de Memòria, que ha comptat amb la presència de quadres, diputats i tots els consellers del Govern i dels presidents Quim Torra i Carles Puigdemont, aquest per videoconferència des de Waterloo. La recta final cap a la campanya ha arrencat i el principal rival, ERC, ha estat el receptor dels dards "Ni jo, ni el president Puigdemont, ni el president Mas, hem posat cap avantatge partidista per davant del país. Sempre hem posat el país per davant de qualsevol interès polític. Sempre hem posat Catalunya el primer de tot", ha remarcat Torra, que també ha reivindicat el diàleg i la unitat. "Aquesta és la nostra força: anar junts a defensar el nostre projecte", ha indicat. Segons Torra, JxCat és qui no s'ha "doblegat" davant la repressió, i és qui "no s'ha paralitzat". "Hem plantat cara", ha insistit, al mateix temps que reclamava "unitat" per negociar amb l'Estat.En aquest diàleg, ha ressaltat, s'hi ha de posar un mediador . "El president es deu al seu Parlament, i el Parlament així ho ha demanat", ha ressaltat Torra. "Diàleg, sempre. Negociació, a punt. Però sempre real, amb continguts. Hem de parlar de l'arrel del conflicte polític de Catalunya, que va de sobirania. La taula de negociació només pot estar centrada en aquests temes", ha indicat el dirigent de JxCat, que ha deixat per a la comissió bilateral -aspecte que ha generat un nou xoc al Govern- els 44 punts que Pedro Sánchez va portar a la reunió de dijous al Palau de la Generalitat.El president ha apuntat que "tot passa" per la "voluntat popular". "Cal un respecte absolut al que trien els ciutadans", ha apuntat el dirigent independentista. "Contra qualsevol intent de pervertir la voluntat popular, ens hem de plantar. I nosaltres som els que ens plantem", ha reflexionat. El líder independentista va perdre fa quasi dues setmanes la condició de diputat després d'una concatenació de jornades frenètiques que van acabar amb la unitat -ja trastocada- al Govern."Som l'espai dels principis, i els nostres principis són ferms, insubornables. Però alhora sabem combinar els principis amb la responsabilitat. Si hi ha alguna cosa que permet exercir la responsabilitat és tenir clars els punts cardinals, els referents i els valors", ha ressaltat Puigdemont. "Sense principis no es pot fer política. Es pot gestionar, però no es pot fer política", ha remarcat l'expresident de la Generalitat. Ara, ha apuntat, "cal estar a punt" de forma "permanent". "Les condicions ens hi obliguen", ha recalcat, en referència a la repressió que l'Estat no afluixa tot i l'arribada del PSOE a la Moncloa."Si hi ha un espai a Catalunya que és resilient, som nosaltres. Ho hem remuntat tot, enquestes i vaticinis. Som una força indispensable per fer política amb realisme i eficàcia", ha remarcat Puigdemont. "Ens tocarà, quan el president Torra anunciï la data de les eleccions, estar a punt. I ho farem. Perquè ens sentim a punt. Nosaltres som, probablement, qui en té més el deure", ha apuntat, reivindicant la seva victòria com a eurodiputat, acompanyat de Toni Comín i de Clara Ponsatí des d'aquesta setmana."No ens despistem, no ens desviem del que hem de fer. Ens hem de preparar. No ens podem desviar del nostre objectiu que ens ha portat a fer política. Poden comptar amb nosaltres perquè no els hem fallat i no els fallarem", ha apuntat. "Si persistim i agafem les oportunitats, els traiem rendiment", ha ressaltat, fent també bandera del "pragmatisme". "Als ciutadans els devem un model diferent al de l'Estat", ha indicat el dirigent independentista. "Com que tenim el deure de plantejar-ho, ens hem de protegir i explicar a la gent que no fallarem", ha indicat.L'acte, llarg i amb vintena d'oradors, ha posat en valor l'exercici de "responsabilitat" de Torra d'aprovar els pressupostos abans de convocar eleccions, i ha intentat erigir JxCat com la força que no "fallarà" en el rumb independentisme. Situant, fins i tot, la fortalesa dels principis com a motor del "realisme", una etiqueta a la qual s'ha vinculat ERC des de la tardor del 2017. El pols entre socis de Govern ja està en marxa i JxCat ha utilitzat tota l'artilleria -verbal i de dirigents- per encetar una llarga precampanya.Rebut amb crits de "president, president", Torra -que va ser responsable del Born en l'etapa de Xavier Trias com a alcalde de Barcelona- ha volgut agrair el "suport i escalf" de les dues últimes setmanes, marcades pel trencament de l'executiu i la convocatòria electoral en diferit en el moment que s'aprovin els pressupostos. "Nosaltres fem política responsable", ha ressaltat el dirigent de JxCat, que ha fet de la "responsabilitat" un dels eixos de la seva intervenció i també dels propers mesos."El país necessitava pressupostos", ha apuntat el president, en referència als 3.000 milions d'euros més en despesa social pactats amb els comuns. Torra també ha reivindicat les dades de l'atur i de la marxa de l'economia "amb un Estat en contra". "Tota la ciutadania, en situacions complicades, és capaç de revertir la situació. Esperem acompanyar-los en els seus projectes i en condicions d'igualtat", ha destacat.L'encarregada d'arrencar l'acte ha estat Elsa Artadi, cap de files de JxCat a Barcelona. "Si no som nosaltres, ningú defensarà la sobirania del Parlament", ha destacat Artadi, que ha criticat ERC per no haver investit Puigdemont el gener del 2018 i per no haver frenat que la Junta Electoral Central (JEC) "violés" el Parlament . "El suposat independentisme pràctic, de pràctic no en té res. Quines passes pràctiques cap a la independència hem fet?", ha indicat Artadi. "L'independentisme pragmàtic és el més màgic i el menys pràctic de tots", ha asseverat la cap de files de la formació a Barcelona, que també ha indicat que totes les victòries judicials "han vingut de l'exili".També ha insistit que els comptes de la Generalitat "haurien estat millors" si els hagués fet exclusivament JxCat. Per això ha elogiat la tasca dels consellers de la formació i també dels alcaldes. En aquest punt ha aprofitat per carregar contra Ada Colau per "fer-se fotos amb Pedro Sánchez i saludar el rei Felip VI" . "Ara estem a punt perquè se senti la nostra ànima allà on els fa més mal", ha assenyalat abans de presentar Laura Borràs i Josep Lluís Cleries, caps de files al Congrés dels Diputats i al Senat."Alguns han desistit i nosaltres hem persistit", ha apuntat Borràs, que ha indicat que JxCat "molesta" perquè "recorda les veritats". També s'ha referit a Sánchez, a qui ha contraposat a la figura de Torra. "El Govern està trencat i la legislatura està trencada, però ha decidit seguir per aprovar els pressupostos", ha assenyalat la dirigent independentista. "Estem preparats per treballar per la gent, per governar un país que respecti els drets de les persones i tingui cura del territori", ha insistit Borràs. Cleries ha indicat que no han anat a Madrid a "abaratir el somni".Meritxell Budó, consellera de la Presidència, ha fet una defensa dels comptes per "responsabilitat". "Necessitem que tots estiguem a punt", ha indicat Budó, després de la qual han parlat Josep Maria Forné -cap de llista per Lleida- i Anna Geli, també diputada. "Si volem la independència és per aconseguir que la ciutadania tingui benestar", ha ressaltat Forné mentre a la pantalla desplegada al darrere s'hi projectaven les grans xifres dels pressupostos en matèria social.Miquel Buch, conseller d'Interior, ha indicat que en seguretat i emergències "cal anar dos passos endavant i no un pas enrere", i per això ha tret pit de les promocions de Mossos i de l'acord laboral amb els Bombers. "Cal tenir les eines a punt per vetllar per la nostra seguretat", ha recalcat Buch, que ha donat les gràcies als 20.000 empleats -bona part d'ells Mossos d'Esquadra- que protegeixen la seguretat dels catalans. El conseller va ser vetat en la campanya de les eleccions espanyoles de l'any passat, però camí de les propers comicis tindrà pes en tant que conseller de l'executiu de Torra."Responsabilitat" és una de les paraules que més s'han repetit durant l'acte. "No podem romandre indiferents davant les necessitats de la gent. Ho fem perquè no renunciem a res, mai", ha assenyalat Damià Calvet, conseller de Territori. Calvet s'ha queixat -en castellà- de Sánchez perquè no "demana perdó" als usuaris de Rodalies, i ha agraït a Budó per haver negociat els comptes. La consellera de la Presidència va ser l'encarregada d'interlocutar amb vicepresidència -Pere Aragonès- pels pressupostos, pactats amb els comuns, que van exigir que Torra no sortís a la fotografia del pacte

