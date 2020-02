Tercera baixa del Mobile pel coronavirus: l'empresa Nvidia es retira per precaució

L'empresa nord-americana Nvidia ha anunciat que no enviarà els seus empleats al Mobile World Congress (MWC) 2020, previst del 24 al 27 de febrer a Barcelona, com a mesura de precaució davant la propagació del coronavirus.Es converteix d'aquesta manera en la tercera empresa que anuncia que no acudirà al congrés de mòbils de Barcelona després que ja ho fessin el fabricant tecnològic suec Ericsson i el fabricador coreà LG Electronics Nvidia ha pres aquesta decisió "pels riscos per a la salut pública del coronavirus"."Garantir la seguretat dels nostres treballadors, socis i clients és nostra preocupació més gran", explica l'empresa en un comunicat, en el qual considera que ha pres "la decisió correcta".En qualsevol cas agraeix a l'organisme organitzador de la fira, GSMA, "els continus esforços per assegurar la seguretat de tots els assistents".

