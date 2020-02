Una misteriosa criatura de «Monkey Beach» apareix a una platja d'Estats Units

Erika Constantine, de 25 anys, estava passejant al gos per la platja de Melton Peter, a prop de la ciutat nord-americana de Charleston -Carolina del Sud-, quan es va trobar amb una estranya criatura que les onades havien portat fins a terra ferma.L'animal que es trobava en un avançat estat de descomposició i d'una mida aproximada a la d'un gos, té una forma peculiar que recorda a una foca, tot i que l'estructura de l'esquelet no coincideix.Els veïns de la zona creuen que es podria tractar d'un animal que provingués de "Monkey Island". Una illa que es troba només a 50 quilòmetres de la platja i habitada exclusivament per micos. A finals dels anys 70, un brot de virus dels simis d'Herpes B, va obligar a les persones a abandonar l'illa. Avui dia, continua abandonada.Segons recull el diari Daily Star, Constantine s'ha posat en contacte amb la Universitat de Charleston, esperant trobar una resposta sobre el què i l'origen de la criatura.

