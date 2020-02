El Barça va intentar que Iniesta tornés a l'equip

El Barça va sondejar Andrés Iniesta perquè tornés al club en el mercat d'hivern, que va acabar el passat dia 31 de gener. La notícia, que ha avançat el diari Sport ,explica que l'objectiu del club era que el migcampista completés la segona meitat de la lliga amb l'equip blaugrana.La notícia arriba arran de la possible baixa de Dembelé per la lesió que es va fer. Però així i tot, Iniesta no seria en cap cas un possible substitut perquè el Barça només podria fixar un jugador que estigués o bé a l'atur o a de la lliga espanyola, i actualment Iniesta és jugador del Visel Kobe japonès, amb qui aquesta matinada ha guanyat la supercopa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor