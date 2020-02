Detenen a l'Hospitalet un fals revisor del gas per estafar 8.500 euros a un home de 90 anys

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 27 de gener a l'Hospitalet de Llobregat, un home que es feia passar pel revisor del gas i que havia estafat uns 8.500 euros a un senyor de 90 anys. Per aquests fets, se l'acusa d'un delicte d'estafa bancària i un delicte de furt.La investigació es va iniciar a finals del mes de desembre quan els agents van tenir coneixement que un home, amb domicili a Barcelona, havia perdut la seva targeta bancària, juntament amb 1.000 euros en efectiu i que, posteriorment, havien realitzat reintegraments bancaris i compres fraudulentes.Gràcies a les gestions que van fer, els agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Esplugues de Llobregat van aconseguir esbrinar que un home, fent-se passar per operari de gas i fingir una revisió de la instal·lació a la víctima, de 90 anys i amb una malaltia neurodegenerativa, va aconseguir sostreure-li la targeta de crèdit i el número PIN.Posteriorment el fals operari va fer extraccions bancàries i diverses compres per un valor total de 8.500 euros en diferents establiments. Cal esmentar que entre les compres fraudulentes hi havia diverses targetes regal.Finalment, el 27 de gener, els investigadors van aconseguir localitzar i detenir el presumpte autor d’un delicte d’estafa en el moment que, acompanyat d’un menor, intentava pagar amb dues de les targetes regal comprades fraudulentament en un establiment d’un centre comercial de l’Hospitalet de Llobregat.L’arrestat, amb quatre antecedents anteriors, va passar a disposició del jutjat de l’Hospitalet de Llobregat i va decretar el seu ingrés en un centre d’internament per a estrangers.

