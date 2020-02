Els comuns demanen que Torra no utilitzi la mesa de diàleg com a «arma electoral»

El portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, "que s'assegui a la taula de diàleg amb el govern de l'Estat per fer avançar el país, i no com a arma electoral" per les properes eleccions.En declaracions als mitjans després de la reunió del consell nacional del partit per aprovar el procés de primàries, Mena ha criticat les declaracions on Torra demana fixar data per un referèndum i ha reclamat "que no posi traves i faciliti l'aprovació" dels pressupostos abans de la convocatòria electoral. Mena ha afegit que considera "incompatible" JxCat amb el futur Govern i s'ha mostrat sorprès que Núria Marín, del PSC, hagi manifestat que no descarta pactar-hi.També s'ha referit a la visita de Pedro Sánchez a Catalunya. "Aquesta nova etapa política oberta a l'estat s'ha evidenciat aquesta setmana trencant el mur d'incomunicació que hi havia entre Espanya i Catalunya, recuperant la capitalitat cultural i científica de Barcelona o també amb l'anunci de la ministra d'Hisenda de flexibilitzar el sostre de dèficit que dona un respir a totes les autonomies", ha apuntat.Mena ha destacat el paper del seu partit en el que ha dit que és "una etapa de progrés". En aquest sentit, ha dit que "només cal veure què diu el president espanyol i què deia abans de les eleccions". Ha indicat que aquesta etapa "és incompatible amb Torra i Junts per Catalunya".Davant la petició de Torra de convocar la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat i les paraules del conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, manifestant que la prioritat era la taula de diàleg, Mena ha dit que "no són dues coses incompatibles" i ha exposat que "el diàleg és imprescindible per sortir d'aquesta situació d'excepcionalitat política, però arribar a acords del dia a dia" en assumptes relacionats amb les Rodalies, les infraestructures, l'atur o la sanitat pública també és "necessari"."Portem deu anys amb governs que només han anat enrere en les condicions de vida", ha dit el portaveu de Catalunya en Comú, que ha indicat que "ningú ha de fer incompatible el diàleg i per tant el progrés polític amb la millora de la vida de la gent i per tant el progrés social". Sobre la participació de Pablo Iglesias a la taula de diàleg ha manifestat que ho haurà de decidir el govern espanyol però que qui s'hi assegui ha de posar "els interessos de la ciutadania per damunt dels interessos partidistes de cadascú, que no l'utilitzi d'arma electoral per les eleccions catalanes".Després de la reunió del consell nacional del partit per aprovar el procés de primàries, preguntat per si Jéssica Albiach seria l'única candidata, Mena ha indicat que "totes les persones inscrites tenen el dret de presentar-se".El procés aprovat permetrà escollir candidat el dia 1 de març i el 14 de març s'escolliran la resta de persones de la llista de Barcelona, així com les llistes de les alters circumscripcions. D'aquesta manera abans de Setmana Santa estaria tot tancat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor