Un soldat mata a trets almenys 20 persones a Tailàndia i s'atrinxera contra la policia

Video shows Thai soldier Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. #Korat #Thailand pic.twitter.com/vQg3ABSnqn — ISCResearch (@ISCResearch) February 8, 2020

Un soldat tailandès ha matat a almenys 20 persones en un tiroteig a un centre comercial a la ciutat de Nakhon Ratchasima al nord-est de Bangkok. Segons expliquen les autoritats tailandeses, a través del 3/24, el militar hauria pres ostatges i segueixen augmentant el número de víctimes. El soldat s'hauria atrinxerat a l'interior de l'edifici.L'home identificat per la policia com a sospitós hauria penjat aquest matí una fotografia al seu compte de Facebook apareixent amb una arma a les mans i sota la frase: "La mort és inevitable per a tothom".L'assassí, que continua lliure, seria un sergent militar i a hores d'ara encara continua atrinxerat al centre comercial. Les forces especials tailandeses s'estarien preparant a la zona per assaltar l'edifici.Segons informa la BBC, l'home ha atacat al seu oficial en cap abans de robar un arma i munició d'un camp militar.

