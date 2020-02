VÍDEO Iniesta guanya la supercopa japonesa en una tanda de penals esbojarrada i de record

Surrealista. La final de la Supercopa de Japó d'aquesta nit ha estat delirant. El duel entre el Yokohama i el Vissel Kobe - l'equip de l'exjugador del Barça- va finalitzar amb un marcador de 3 a 3 i, per tant, el partit es va haver de decidir a partir d'una tanda de penaltis.Nou penaltis seguits no van aconseguir traspassar la línia de gol. Una esbojarrada ratxa que Andrés Iniesta, com a capità de Vissel Kobe, va poder trencar duent al seu equip a aixecar un nou trofeu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor