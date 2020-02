VÍDEO «Idioma del dimoni» així s'ha referit una concursant d'OT al castellà

Samantha : "He hablado con mis padres en español. En la vida había hablado con ellos en ese idioma del demonio"



ME MEO 😂😂😂#OTDirecto6F pic.twitter.com/CulyB3pmMF — Tuits OT2020 (@TuitsOT) February 6, 2020

"Aquest idoma del dimoni" així és com la concursant valenciana d'OT Samantha Gilabert s'ha referit al castellà mentre explicava als seus companys que estava farta d'haver-lo d'utilitzar per parar fins i tot amb el seus pares.Les polèmiques declaracions han estat enregistrades per les càmeres del directe. Immediatmament les xarxes han bullit davant aquesta frase, i mentre alguns usuaris han carregat contra la noia, d'altres l'han defensada matissatn que es tractava d'una broma.

