Lastra reclama arribar a un altre «gran pacte com el de fa 40 anys, per almenys, 40 anys més»

La portaveu al Congrés del PSOE, Adriana Lastra ha afirmat que els polítics han de resoldre el conflicte territorial "per almenys unes dècades", sent plenament conscients de les dificultats, de la complexitat de la situació i dels "molts obstacles" que hi haurà al camí.Unes declaracions que la portaveu socialista ha fet aquest migdia al 9è Congrés del PSC a les comarques de Girona, mentre defensava que la negociació amb Esquerra ha servit per "desbloquejar" una situació que "paralitzava" la societat espanyola.Lastra ha reclamat arribar a un altre "gran pacte com el de fa 40 anys, per almenys, 40 anys més" i ha donat per fet que aprovaran els pressupostos. "Els polítics han de deixar de crear problemes a la societat", ha afirmat amb contundència.

