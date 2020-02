En quarantena una família sencera pel coronavirus a Mallorca

En quarantena una família britànica a Mallorca per un possible cas de coronavirus. Des d'ahir a la nit els quatre membres estan ingressats a l'hospital de referència de l'illa, Son Espases, tot i que només un d'ells presenta febre i símptomes de grip comuna.El protocol es va activar divendres a la nit ja que el pare havia estat en contacte amb una persona que havia donat positiu al virus, i una de les filles estava presentant símptomes de grip comuna. Per precaució, es va aïllar a tota la família.Ara s'està a l'espera dels resultats, que tal com ha explicat el cap de Medicina Interna del centre, Javier Murillas, es sabran en dos dies. En cas de donar positiu, llavors s'activaria el protocol de contacte per fer un recompte de totes les persones amb les que hauria estat en contacte la família.

