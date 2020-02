Detingut un jove per apunyalar un altre al cap a la sortida d'una discoteca de València

La Policia Nacional ha detingut aquesta nit un jove de 23 anys a la ciutat de València com a presumpte autor d'un delicte de lesions després d'apunyalar a un altre jove de 29 anys al cap. Els fets van ocórrer a la sortida d'una discoteca a causa d'una discussió. La víctima va ser traslladada a un hospital de la ciutat.Els agents, que feien tasques de prevenció per la zona, van ser alertats de matinada perquè es dirigissin a un carrer del districte de Patraix on s'estava produint una forta baralla a les portes d'una discoteca entre un grup de persones, segons informa un comunicat presentat per la Direcció.Quan els policies van arribar al lloc dels fets, un grup de persones intentava retenir el jove que, amb un ganivet ensangonat a sobre, acabava d'apunyalar a la víctima. El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

