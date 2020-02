VÍDEO Un home canta «Livin' On A Prayer» i aconsegueix que tot el parc li faci els cors

Hi ha cançons que són himnes i que es fa impossible on corejar-lo. Un exemple és el mític single de Livin' On A Prayer de Bon Jovi. Ara bé, que la melodia sigui contagiosa no li treu mèrit a la proesa d'aquest home que ha aconseguit que tot un parc li faci els cors.L'anècdota té lloc a un parc de Londres, prop de l'Embankment Station. Un home s'asseu al banc i comença a cantar pel seu compte Livin' On A Prayer, i poc a poc s'hi van sumat les persones del parc. El vídeo ja compta amb més d'un milió de visties.

