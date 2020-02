Localitzen una nau a Vilanova del Vallès amb més de mil plantes de marihuana

La Policia Local de Vilanova del Vallès ha localitzat un cultiu de marihuana en un dels polígons industrials del municipi en què hi havia més de mil plantes. Segons informa el consistori , l’actuació policial va produir-se després que des de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, arrel de diverses informacions rebudes l'anterior setmana, es traslladés aquest fet a la Policia Local. Seguidament, el cos policial va investigar la zona fins que van observar com una persona sortia de la nau "amb una actitud sospitosa".A partir d’aquí, i amb la col·laboració de Mossos d’Esquadra de Granollers, els policies van entrar a la nau i van poder comprovar que a l’interior hi havia un cultiu il·legal de més de mil plantes de marihuana i tot tipus de material pel seu cultiu. A la mateixa nau hi havia una altra persona.Les dues persones van quedar detingudes, traslladades a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Granollers i posades a disposició judicial.

