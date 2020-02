Detinguda una dona que utilitzava una matrícula falsa per no pagar les multes dels radars

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment una dona per falsificació de document públic després d’una llarga investigació que va començar al desembre i que va acabar el 29 de gener. La dona va utilitzar una matrícula falsa per evitar pagar les infraccions de velocitat i, segons precisa la policia, en dos anys va desviar fins a 80 multes de radar per un valor de 8.000 euros.Els investigadors van saber que un vehicle que havia estat donat de baixa des del 2001 estava acumulant multes de radar des de feia dos anys i que, de fet, la matrícula del vehicle corresponia a una marca i model diferent al visionat a les imatges del radar.La investigació va determinar que la placa que portava el vehicle infractor no era l’originària i van relacionar al vehicle amb una altra placa de matrícula en la qual variava un sol número, en concret canviava un 9 a la real per un 7 a la falsificada.Els agents també van observar que el vehicle tenia uns cargols a la placa de matrícula posterior que facilitaven el canvi de placa.La dona va ser informada d’aquesta irregularitat i va ser denunciada penalment per un delicte de falsificació de document públic. A banda, la infractora haurà d’abonar l’import de les 80 multes acumulades que ascendeix a 8.000 euros a causa dels 80 expedients oberts per excés de velocitat.

