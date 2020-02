Gisela espera la seva actuació als Oscars com «un moment únic» a la seva vida

La cantant catalana Gisela, que actuarà aquest diumenge a la gala dels Premis Oscar de l'Acadèmia de Hollywood, ha assegurat que li fa moltíssima il·lusió: "És un moment únic en la meva vida".En un comunicat de Gisela aquest dissabte, ha agraït el suport que ha rebut des d'Espanya, i ha informat que per ara no pot oferir més detalls sobre la seva actuació."No puc explicar res: ni com aniré vestida, ni com serà l'actuació. Però ho estic veient d'una manera molt intensa i espero poder, poquet a poquet, anar compartint coses amb vosaltres", ha explicat.La vocalista participarà al costat d'altres persones que han estat la veu d'Elsa a "Frozen 2" de tot el món, que s'uniran a Idina Menzel i Aurora per interpretar la cançó Into the unknown.Concretament, estarà acompanyada per les veus de la protagonista de la pel·lícula a Dinamarca, Alemanya, Japó, Llatinoamèrica, Noruega, Polònia, Rússia i Tailàndia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor