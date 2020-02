Els actors de «Friends» podrien tornar a retrobar-se en un nou episodi

Molts han somiat en tornar a veure a Ross, Chandler, Joey, Monica, Rachel i Phoebe reunits una altra vegada; i ara el somni està a prop de fer-se realitat. Mesos després del 25è aniversari de l'estrena de la popular sèrie de comèdia nord-americana, tot apunta que els novaiorquesos es tornaran a seure al sofà de Central Perk.Segons ha informat Deadline, la plataforma HBO Max estaria negociant amb els sis actors gravar un capítol especial d'una hora de durada que servirà com a carta de presentació de la nova plataforma de continguts online. Així doncs, sembla que no es tractaria d'un episodi de ficció com a tal, sinó més aviat, un programa "retrospectiu" basat en entrevistes i comentaris amb el repartiment.Un especial que costaria al voltant dels 20 milions de dòlars, ja que semblaria ser que els actors estan demanant entre tres i quatre milions per a cadascun d'ells per tornar a aparèixer reunits per primera vegada després del final de la sèrie l'any 2003.

