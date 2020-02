El PSC dona per fet que Torra boicotejarà la mesa de diàleg per «erosionar» a ERC

Els socialistes catalans creuen que el president de la Generalitat, Quim Torra, buscarà boicotejar la taula de diàleg amb l'únic objectiu d'"erosionar" i debilitar a ERC en un ambient de precampanya electoral. No obstant, el fet que Torra no hagi sabotejat a la primera oportunitat la taula de diàleg pactada entre PSOE i ERC en l'acord d'investidura de Sánchez no vol dir que Torra estigui compromès amb el seu èxit.Així ho traslladen fonts de la cúpula del PSC, que dóna suport sense embuts a l'actitud proactiva del govern de Sánchez de presentar una agenda de propostes per a Catalunya en lloc de romandre de braços plegats com consideren que va fer l'executiu popular de Mariano Rajoy.Malgrat tot, consideren que Torra no tindrà fàcil despenjar-se del diàleg en un moment en què la societat catalana mostra afartament del clima de conflictivitat i anhela iniciar una nova etapa de més calma social, segons el diagnòstic que es fa des del govern central.

