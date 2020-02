Mor un ciutadà nord-americà a Wuhan per coronavirus

Un ciutadà nord-americà ha mort per coronavirus i un altre ciutadà japonès ha traspassat probablement per la mateixa causa a la ciutat xinesa de Wuhan, l'epicentre de l'epidèmia d'aquesta malaltia, segons han confirmat aquest dissabte les respectives autoritats dels seus països.L'Ambaixada dels Estats Units a Pequín s'ha limitat a identificar el compatriota mort com una persona de 60 anys d'edat que va morir dijous passat. "Volem oferir les nostres més sinceres condolences a la família. Per respecte a la privacitat dels afins no farem més comentaris", segons s'ha informat a través d'un breu comunicat.Per l'altra banda, el ciutadà japonès ha mort a primera hora d'aquest dissabte després d'un període d'hospitalització per símptomes coincidents amb els del coronavirus, pendent de ratificació per les autoritats.De confirmar-se que ha mort per aquest motiu es tractaria de la primera víctima mortal de nacionalitat japonesa per aquesta malaltia.

