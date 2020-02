Colau creu que ja no és necessària la figura del mediador: «Ara estem en un context diferent»

L'alcaldessa de Barcelona Ada Colau ha defensat que la figura del mediador ja no és necessària amb el nou govern de coalició. Després que aquesta setmana s'aprovés al Parlament la moció per demanar-lo de nou , Colau ha explicat en una entrevista a El Suplement que "ara estem en un context totalment diferent"."Jo crec que el debat sobre el mediador va sorgir en els moments més tensos del conflicte, i buscaven formes imaginatives per fer sorgir el diàleg" ha argumentat l'alcaldessa. Un missatge que arriba després d'haver-se reunit ahir amb el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, a qui es va oferir com a la "principal aliada" del diàleg.Respecte aquest diàleg per resoldre el conflicte català, l'alcaldessa també ha volgut destacar la figura de Jaume Asens i la seva proposta de revisar i reformular els delictes de sedició i rebel·lió com a principal solució a la situació dels presos polítics.En clau municipal l'alcaldessa ha volgut fer una crida a la calma després que ahir la companyia sueca Ericsson anunciés que també es retirava del Mobile per precaució pel coronavirus. Aquesta ja és la segona empresa que ho fa després, de la coreana LG. Un cop fort pel Congrés, que davant les desercions l'alcaldessa ha assegurat que seguirà endavant. Així, ha insistit en repetir el que ja va dir aquest divendres la consellera de Salut Alba Verges:"Les autoritats sanitàries estan aplicant els protocols i es podrà desenvolupar el Mobile amb normalitat""Esper que no hi hagi més companyes que es sumin a LG i Ericsson, crec que s'estan garantit els protocols de sanitat", ha insistit Colau, que també ha volgut reiterar que ella "mai" s'havia mostrat contrària al Congrés. "Sempre he dit que per nosaltres la prioritat es que el Mobile no fos un míster Marshall", ha matisat Colau.De cara al 2023 i el futur del congrés més enllà d'aquesta data ha reiterat que confia en que seguirà, però que s'ha de negociar. Per altra banda, Colau ha lamentat l'actitud de la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso qui havia assegurat que farien tot el possible per emportar-se el congrés a la capital espanyola. Declaracions que Colau ha qualificat de "vella política".Un dels altres principals temes que es van tocar ahir durant la visita de Sánchez han estat la regulació dels preus del lloguer i la figura de Barcelona com a ciutat puntera dins de l'àmbit cultural i tecnològic. Respecte l'habitatge Colau ha reiterat que des de l'Ajuntament hi estan treballant i que va remarcar a Sánchez que el desenvolupament de les regulacions del preu "era una qüestió urgent".Així ha insistit que a l'acord arribat, el tema de regular els preus no "era un un punt, sinó tot un apartat". Per altra banda, amb el títol de cocapital cultural i científica, Colau ha volgut remarcar que l'aportació de 25,8 milions d'euros que hauria de suposar "només es tornar al punt anterior a les reformes del PP" i que a partir d'aquí el missatge és que Barcelona "té molt més potencial."Pel que fa als futurs comicis catalans i els pactes postelectorals Colau no ha volgut garantir que hi hagi un nou tripartit al capdavant de la Generalitat, però sí que ha expressat el seu desig que hi hagi "un govern d'esquerres, sigui tripartit o no". A més, també ha defensat la figura de Jéssica Albiach , actual portaveu del grup parlamentari, com a futura cap de lllista dels comuns. Lideratge que encara s'ha de decidir en el procés de primàries.

