Detenen un home per intentar matar la seva parella a Mataró

La Policia Local de Mataró va detenir dijous al vespre un home per intentar matar la seva parella. El mateix agressor va trucar al 112 explicant que no tenia notícies de la seva parella i que no obria la porta de casa. Quan la policia i els serveis d’emergències van entrar al pis es van trobar la dona amb lesions molt greus al cap. El jutge ha ordenat aquest divendres el seu ingrés a presó acusat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor