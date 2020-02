MAPA Les exportacions catalanes al Regne Unit marquen un rècord el 2019, just abans del Brexit

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada província, es desplega la quantitat de productes exportats al Regne Units, en milions d'euros i agrupats per tipologia, tant pel que fa al 2019 -fins al novembre- com la mitjana entre 2013 i 2018, així com els tres productes concretes més exportats, amb la quantitat en milions d'euros entre parèntesi.El Brexit ja és una realitat . Una realitat costosa per a l'economia catalana, segons el Govern, que ha xifrat l'impacte en uns 2.000 milions en cinc anys . El 2019, de fet, va ser l'any de més exportacions catalanes al Regne Unit de la història, ja que, si bé encara no hi ha dades per a tot l'exercici, les xifres del mes de novembre se situen quasi al nivell del 2015, el rècord fins ara. En els primers onze mesos de l'any passat, s'havien exportat béns per un valor de 4.071,7 milions - segons Icex -, mentre que fa cinc anys la xifra assolida va ser de 4.096,3 milions. Una quantitat que de ben segur s'haurà superat.Malgrat tot, el tipus de productes que s'exporten depèn molt del territori. A nivell català, un 25% de les exportacions van ser el 2019 del sector de l'automòbil, per un 23,4% en béns d'equip i un 22,8% en semimanufactures. Per sota, el 12,4% de les exportacions van ser d'aliments, un 7,9% van ser manufactures de consum, un 6,6% eren productes energètics i tan sols un 1,1% van ser béns de consum durador i un 0,7%, matèries primeres. Són percentatges similars a anys anteriors, per bé que, en la mitjana entre 2013 i 2018, les vendes d'automòbils i motos va suposar el 29,9%.Igualment, s'assemblen força als percentatges de la província de Barcelona -la que més ven a l'estranger-, que exporta als britànics sobretot productes del sector automobilístic, en un 30,7% -en els anteriors sis anys, era un 38,8%-. De fet, la venda d'automòbils i motos -excloent components- va assolir els 929,9 milions en aquesta província -tot i haver arribat als 1.174,8 milions, el 2015-, per davant del material per a vehicles de transport de mercaderies per carretera (396,4 milions) i el petroli (260,4 milions), producte que es va disparar respecte els anys anteriors -el 2018, el Regne Unit en va comprar només per valor de 17,8 milions.En canvi, des de Girona es van exportar sobretot aliments (52,7%), per davant de semimanufactures (25,1%) i béns d'equip (10,5%). En concret, el que més compren els britànics a les comarques gironines és carn (75,7 milions, el 2019), seguit de sucre, cafè i cacau (33,1 milions), paper (26,3 milions) i medicaments (17,2 milions).En el cas de Lleida, la preeminença dels aliments és encara més clara (72,5%), molt per davant de les semimanufactures (11,8%). A diferència de Girona, va exportar al Regne Unit sobretot fruites i llegums (38,4 milions, el 2019), seguit de greixos i olis (12 milions), carn (5,4 milions) i olis essencials i perfumats (4 milions).Finalment, els britànics compren a la província de Tarragona sobretot manufactures (44,1%), seguit de béns d'equip (25,1%) i aliments (16,5%). En concret, allò que més valoren són els aparells elèctrics (105,6 milions, el 2019), per davant d'olis essencials i perfumats (93,6 milions), plàstics (57,2 milions), tèxtils (39,1 milions) i fruites i llegums (21,9 milions).Pel que fa al nombre d'empreses, n'hi va haver 3.374 de catalanes que van exportar al Regne Unit, el 2018. La majoria d'aquestes, 2.735, ho van fer des de la província de Barcelona, mentre que 323 ho van fer des de Girona, 228 eren de Tarragona i 147, lleidatanes. Cal tenir en compte, però, que les xifres no quadren amb el total català perquè algunes exportaven des de diferents llocs. En tot cas, només 500 d'aquestes empreses van demanar el 2019 informació sobre els efectes del Brexit a la Generalitat, que havia obert un punt d'informació específic.El rècord d'exportacions catalanes al Regne Unit de l'any passat, però, no va ser compartida pel conjunt de l'Estat, que ja patit un alentiment els darrers anys. En el cas de Catalunya, però, el ritme s'ha mantingut força estable durant aquest període, i el 2019 va créixer lleugerament precisament per la compra inusualment elevada de petroli que van fer els britànics, fins superar previsiblement la xifra del 2015 -cosa que es confirmarà quan se sàpiguen les dades de desembre.Com que la venda de petroli es va fer des de la província de Barcelona, de fet, va ser aquesta la zona en què van créixer les exportacions cap al Regne Unit. A les altres demarcacions, per contra, la xifra s'hauria reduït lleugerament respecte el 2018 i, per tant, quedaria per sota dels rècords d'exercicis anteriors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor