GUIA Tot el que has de saber sobre l'acte de Puigdemont, Comín i Ponsatí a Perpinyà

El Consell per la República Catalana celebrarà finalement un acte a l'exterior del recinte firal del Parc de les Exposicions de Perpinyà, a la Catalunya Nord, el proper dissabte 29 de febrer. L'acte comptarà amb la presència de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, que es poden moure lliurement per Europa sense risc de ser detinguts arran de la immunitat que tenen com a eurodiputats. L'acte, que ha generat una gran expectació, preveu aplegar més de 50.000 persones. Aquesta és la ubicació:A través de les xarxes socials, el Consell per la República dona indicacions i consells per arribar a Perpinyà. Ja s'han començat a organitzar autocars des de diverses poblacions per accedir a l'acte, sobretot per part de les sectorials de l'ANC i Òmnium, així com de Junts per Catalunya (JxCat) i altres entitats. El Consell recomana a tothom que arribi abans de les deu a la ciutat, tenint en compte que els accessos al matí podrien estar col·lapsats.Pel que fa als allotjaments, les places hoteleres estan pràcticament totes planes. Els impulsors recomanen anar a dormir a casa de familiars o amics, o bé buscar una habitació als pobles del voltant, especialment aquells on es pot arribar amb tren (la línia és la de Cervera-Ribesaltes).El canal L'Alerta, que informa sobre l'actualitat del procés català des de l'1-O, ha fet públic un mapa de tots els autocars que s'estan organitzant. En el mapa s'inclou tota la informació sobre els autocars: si queden places lliures (marcats en blau) o no (marcats en vermell), l'hora i el punt de sortida, el preu, i els llocs on es poden adquirir els tiquets.Per tenir tota la informació de l'acte, us recomanem seguir el Consell per la República Catalana a Twitter i a Telegram

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor