FOTOS Descobreixen a l'Espluga de Francolí el primer santuari paleolític a Catalunya amb més de 100 gravats

Un centenar de gravats de fa uns 15.000 anys, els més antics descoberts fins ara a Catalunya Foto: ACN

El Govern declararà la Cova de la Font Major com a Bé Cultural d'Interès Nacional Foto: ACN

La troballa històrica a l'Espluga de Francolí Foto: ACN

Troballa arqueològica "excepcional" a la Cova de la Font Major de l'Espluga de Francolí. Aquest divendres s'ha anunciat la descoberta d'un santuari paleolític integrat per més d'un centenar de gravats de fa uns 15.000 anys, els més antics descoberts fins ara a Catalunya.La troballa es va fer pocs dies després dels tràgics aiguats de l'octubre passat i va ser totalment inesperada, segons l'investigador de l'IPHES i autor de la troballa, Josep Maria Vergès.El santuari s'ha documentat amb 3D per tal d'estudiar-lo i complementar l'oferta museística del recinte, ja que no és visitable. La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha anunciat que el Govern declararà la Cova de la Font Major com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

