Salut assegura que no hi ha motius per témer pel coronavirus durant el Mobile

El departament de Salut i els organitzadors del Mobile World Congress han pactat augmentar els punts d'higiene a les tres seus on es desenvoluparà el saló del 24 al 27 de febrer per prevenir el contagi de coronavirus. També han decidit fer "més visibles" els punts d'assistència mèdica, segons ha anunciat la consellera Alba Vergés en roda de premsa aquest divendres.Vergés ha explicat que enguany les dues parts han intensificat la coordinació. El cap de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha fet una crida a la calma. "No hi ha res més contagiós que la por", ha assegurat. Trilla ha assegurat que la probabilitat de contagi a Catalunya és baixa i ha insistit que el país està "preparat" per enfrontar-s'hi si arriba el moment. El departament, a més, ha assegurat que no hi ha "cap raó objectiva" per no assistir al saló per raons sanitàries. De moment, Ericsson i LG ja han confirmat la seva absència.El departament de Salut ha recordat que el Mobile té contractat un sistema assistencial propi, al qual es poden dirigir tots els congressistes i assistents al saló. Un sistema que seguirà els mateixos protocols establerts pel Govern.El Govern ha insistit en les recomanacions expressades aquesta setmana. Principalment, evitar tossir, utilitzar mocadors d'un sol ús, tapar-se la boca amb l'avantbraç en comptes de la mà quan s'hagi de tossir i rentar-se les mans amb la solució alcohòlica que es trobarà en els dispensadors del saló.El protocol de Salut també incliu la difusió d'informació preventiva a centres escolars i universitaris i també al sector turístic i hoteler.

