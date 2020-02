Alcaldes independentistes portaran el conflicte català a la resta de municipis de l'Estat i del món

Els alcaldes independentistes agrupats a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l'Assemblea de Càrrecs Electes (ACE) informaran del conflicte entre Catalunya i Espanya a altres edils d'arreu de l'Estat i del món. Així ho han anunciat aquest divendres responsables de les dues entitats a l'Ateneu Barcelonès, on han presentat dues campanyes divulgatives específiques que s'adreçaran als seus homòlegs espanyols i internacionals.L'objectiu, segons han indicat, és fer d'altaveu del que està passant a Catalunya de forma "directa i personal". La campanya adreçada als alcaldes espanyols porta per nom 'Spain, talk & move!', mentre que la que es dirigeix als internacionals es titula 'Catalonia democracy in danger!'.Amb la campanya pensada pels alcaldes d'arreu de l'Estat es vol fer "pressió pública" perquè la taula bilateral entre els governs català i espanyol "sigui efectiva i obtingui resultats". Per aconseguir-ho s'interpel·larà els edils "fent-los partícips i corresponsables d'una solució al conflicte polític".Aquesta campanya sorgeix del "compromís" assumit en l'acte de constitució de l'ACE reunida al Palau de Congressos el 30 d'octubre del 2019 i suma esforços amb l'AMI.A parer dels càrrecs electes catalans, a la taula "s'ha de poder parlar d'autodeterminació, amnistia i la fi de la repressió i la recuperació de drets socials i polítics".Pel que fa a la segona campanya, impulsada per l'AMI, té la intenció "clara" de "denunciar la vulneració de drets i llibertats dels polítics i el poble català". La iniciativa vol "despertar consciències" arreu del món i per això es demana l'ajuda dels alcaldes internacionals.La proposta s'articula a partir d'un desplegable que detalla "tots els drets que s'han vulnerat a Catalunya", així com els tractats de referència que els recullen. També s'hi explica la "persecució política constant" dels darrers cinc anys als polítics independentistes catalans i a la ciutadania "només per les seves idees i per defensar la república catalana".El president de l'AMI, Josep Maria Cervera, farà arribar tot el material als alcaldes internacionals acompanyat d'una carta explicativa. En concret s'enviarà a les capitals de tots els països del món i a les 100 ciutats més grans que no siguin capital de país. També es traslladarà als ajuntaments de l'AMI perquè la facin arribar als seus municipis agermanats, 353 de 44 països arreu dels 5 continent.

