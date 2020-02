Gairebé la meitat dels casos d'asma infantil a Barcelona són per la contaminació

Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) determina que el 48% dels casos d'asma infantil a Barcelona, que arriben als 1230, es podrien atribuir a la contaminació atmosfèrica, a més de concloure que podria afectar més als menys desfavorits socialment.El treball, publicat a la revista Environmental Research, s'ha centrat en el nombre de casos de la ciutat atribuïbles a "3 contaminants atmosfèrics principals": el diòxid de nitrogen, les partícules fines i el carboni negre, ha informat aquest dijous ISGlobal -centre impulsat per La Caixa-.L'investigador de l'institut i coordinador de l'estudi, David Rojas, ha explicat que hi ha més exposició a la contaminació atmosfèrica i casos d'asma infantil entre la població amb més poder adquisitiu perquè "tendeix a viure on hi ha més trànsit" a Barcelona.El treball planteja dos escenaris diferents per estimar la càrrega de malaltia de l'asma infantil, la primera es basa en els nivells màxims anuals de contaminació atmosfèrica contemplats en les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).El segon pren com a referència els nivells més baixos de contaminació de l'aire detectats en una revisió de 41 estudis científics anteriors.Segons l'estudi, si es complissin les recomanacions anuals de l'OMS s'evitarien a Barcelona 454 casos d'asma infantil atribuïbles a el diòxid de nitrogen, un 18% de l'total, i 478 casos atribuïbles a les partícules fines, un 19%.Per l'altre costat, amb els nivells més baixos de contaminació es podrien evitar 1.230 casos atribuïbles a el diòxid de nitrogen, un 48% dels casos; 992 casos atribuïbles a les partícules fines, el 39% de l'total; i 789 en el cas de l'carboni negre, un 31%.

