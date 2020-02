Arxivada la querella d'Smatsa contra l'exalcalde i exregidors de l'anterior mandat per prevaricació

Els membres de la Crida per Sabadell Foto: Albert Hernàndez

L’Audiència Provincial de Barcelona ha arxivat la querella per prevaricació administrativa presentada per la concessionària del servei de neteja viària i recollida selectiva, Smatsa, contra els exregidors de la Crida per Sabadell Albert Boada i ERC Xavi Guerrero i l’assessor Jordi Colomer, en primera instància , i posteriorment ampliada a l’exalcalde Maties Serracant i l’exregidor , també de la Crida, Lluis Perarnau, així com responsables tècnics del consistori.Serracant, actualment regidor al ple, ha afirmat que la resolució ha estat una demostració de "l'ús instrumental de la justícia", per part de l'empresa i ha dit que convida a la "reflexió" sobre el servei, perquè, entre d'altres apreciacions, "no considera arbitrària" la col·locació de sistemes de GPS per fer seguiment de la tasca. A la vegada que ha subratllat que la interlocutòria deixa entreveure l'ús de la vía jurídica per problemes que no són d'aquesta naturalesa.Per això, Perarnau ha demanat a l'actual equip municipal que es "continuï amb la feina de fiscalitzar" Smatsa, sigui sent acusació particular en el cas Mercuri, concretament per la peça afectada, la 28 , i es dugui la nul·litat del contracte a la Comissió Jurídica Assessora. En aquest sentit, Serracant ha refermat el compromís de la formació en aquesta intenció, "no deixem cap línia sense actuar". Tanmateix, el mateix regidor ha admès que el procés serà llarg, perquè la concessionària recorrerà la mesura i després presentarà un contenciós. Per això, ha subratllat "la importància" d'instar la nul·litat, perquè "s'esclareixi ja".Boada, que duia el que aleshores era la cartera de Serveis Centrals i Nova Economia -fins al juliol de 2017-, ha carregat contra l'empresa, amb dures acusacions: "Smatsa ens roba" i viuen "en el món de la il·legalitat". Ha ironitzat assenyalant que "els 100.000 euros que s'han gastat en la defensa, sabeu qui els ha pagat?".Ha determinat que la feina d'Smatsa ha estat "la d'embrutar" i "denunciar" un equip de govern que els ha reclamat que fessin la seva feina. Ha recalcat que aquesta estratègia dels tribunals buscava que "ens féssim enrere".Guerrero, en un comunitat, ha expressat que la decisió judicial ha mostrat que "no és delicte defensar el bé comú i els interessos de la ciutadania davant d’una empresa untada de mercuri que no podia ni justificar les factures que emetia”.L’arxivament suposarà, automàticament, la reactivació dels diversos recursos contenciosos administratius existents contra els expedients oberts per l’Ajuntament, així com de l'aplicació de la Instrucció Tècnica de Facturació (ITF) dels anys 2014, 2015 i 2016 -en total puja a més de tres milions d'euros-, per regular l'activitat que duu a terme la companyia.

