La segona lluna plena de l'any serà una «súper lluna»

La segona lluna plena d'aquest 2020 serà una súper lluna, coneguda com a "Lluna de Neu" i que es podrà veure en el seu màxim esplendor aquest diumenge a les 07:33 hores, segons informa l' Observatori Astronòmic Nacional El motiu pel qual aquesta súper lluna rep el nom de "Lluna de Neu", és perquè es produeix durant la meitat de l'hivern. Altres noms que se li atribueixen també són el de "Lluna de Tormenta" o "Lluna de Fam". Aquests noms tenen orígen en els natius americans dels Estats Units, els quals van donar-li aquests noms per les nombroses nevades que hi havia durant aquesta època.Pel que fa el calendari tradicional xinès, aquesta lluna de febrer coincideix amb el Festival de les Llanternes, l'últim dia de les celebracions de l'Any Nou Xinès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor