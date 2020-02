L'Estat rebaixa la pressió i permet a Catalunya fer un dèficit de 500 milions el 2020

El ministeri d'Hisenda comunicarà aquesta tarda a les comunitats autònomes l'objectiu d'estabilitat dels propers anys, que estableix un sostre més flexible de dèficit autonòmic del 0,2% del PIB aquest any, del 0,1% el 2020 i equilibri pressupostari a partir del 2021, segons han explicat fonts del Ministeri.Aquest és el nou límit pressupostari per a les comunitats que anunciarà aquest divendres a la tarda la portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, als consellers d'Economia i Hisenda en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que no es reuneix des del 2018, com a pas previ als pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2020.Quant al nou objectiu, el govern espanyol atorga més marge a les comunitats, perquè l'objectiu autonòmic que havia previst inicialment l'executiu era un dèficit d'una dècima del PIB d'aquest any, i que les comunitats autònomes aconseguissin estabilitat pressupostària l'any vinent. La reunió, en la qual assistirà també la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, estarà marcada per les denúncies i queixes de les comunitats per l'IVA autonòmic del 2017.Tot i això, el vicepresident català i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, no assisteix a aquest CPFF, com ja va fer en les anteriors reunions, i la Generalitat estarà representada per la secretària d'Economia, Natàlia Mas. El Govern ha elaborat el projecte de pressupostos preveient un dèficit del 0%, ja que aquest és el límit vigent, mentre que permetre'n un del 2% faria donaria quasi 500 milions de coll per fer dèficit aquest any.

