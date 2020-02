VÍDEO La nova pel·lícula de Harley Quinn triomfa en la seva estrena pel seu «feminisme gamberro»

"Poder femení carregat de colors", "un espectacle feminista molt gamberro", "arriscada i còmica". Les crítiques positives s'acumulen per a la nova pel·lícula que s'estrena avui: Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), traduïda com a Aus de Presa (I la fantàstica emancipació de Harley Quinn). La malvada i antiheroïna dels còmics de Batman torna aquest divendres a la gran pantalla en un film que promet ser un dels triomfs de la taquilla de tot el 2020.Margot Robbie torna a interpretar la companya del Joker després del seu paper secundari a la pel·lícula Suicide Squad, on feia dupla amb Jared Leto. El film anterior va tenir crítiques molt negatives per la realització, guió i interpretació. Una de les poques característiques que va passar el filtre dels crítics professionals va ser Robbie i Harley Quinn. Ara, però, en aquesta pel·lícula individual, el protagonisme gira al voltant d'ella i explica la història després dels esdeveniments de Suicide Squad.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor