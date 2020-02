L'acusació popular del cas Mercuri recorre l'arxivament de la peça per les subvencions de l'FMC que implicava Bustos

L'acusació popular en algunes peces del cas Mercuri, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, ha anunciat la presentació d'un recurs d’apel·lació contra la decisió, del jutjat d'instrucció nº 13 de Barcelona, d’arxivar la peça 25 . Fa referència a una presumpta malversació de cabals públics a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), quan l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, n'era el president.La plataforma ha assegurat que la justificació de la justícia, que ha considerat l'organisme de "privat", "no té cap consistència" i ha recordat que "el 99,3% dels ingressos de l'FMC provenen exclusivament de les administracions públiques" -ajuntaments, diputacions, Àrea Metropolitana Barcelona, consells comarcals i Generalitat-. A més, esta gestionat, ha continuat, "per càrrecs electes".Ha advertit que la resolució judicial suposa "una perillosa conclusió", perquè, "tot diner transferit a una entitat privada en forma de subvenció per una finalitat concreta pugui ser utilitzat de manera inapropiada".

