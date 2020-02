Es constitueix formalment la Comunitat de Municipis del Baix Montseny

La Comunitat de Municipis del Baix Montseny ja s'ha constituït formalment després que tots els ajuntaments membres hagin aprovat per ple municipal la constitució i el conveni que la regula. D'aquesta manera ara disposen d'un òrgan de govern que facilitarà la col·laboració i coordinació intermunicipal i alhora farà el seguiment i avaluació del Pla Estratègic, una nova eina amb què s'han dotat els catorze municipis des de fa un any per treballar de forma transversal per al Desenvolupament Local i l’Ocupació.



El Baix Montseny està format per 14 municipis de les comarques de la Selva i el Vallès Oriental: Arbúcies, Breda, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.

Durant aquests darrers mesos, en la línia del Pla Estratègic, els alcaldes han prioritzat tres temes de treball: turisme, biomassa i empresa.

El projecte Baix Montseny Turisme té com a objectiu principal traçar el camí que permeti reconèixer el territori com una destinació turística sostenible i generar un aprofitament econòmic per als diferents comerços i restauradors dels municipis que integren l'àmbit de treball del Pla Estratègic.

El projecte Baix Montseny Biomassa aposta per la sostenibilitat energètica i territorial a partir de la biomassa. En aquest sentit, vol generar un mercat econòmic nou al voltant de la gestió sostenible de boscos del Baix Montseny i del Montnegre Corredor a través del seu aprofitament per generar energia mitjançant calderes de biomassa alimentades amb estella procedent dels nostres boscos i en col·laboració amb les associacions del propietaris, fent compatible l’explotació forestal amb altres usos de lleure i turisme.

El tercer projecte prioritzat, Baix Montseny Empresarial té per objectiu tenir un contacte més directe amb les demandes del teixit productiu local per copsar de manera precisa les seves necessitats. Així, el passat dia 22 de novembre de 2019, es va celebrar a Sant Celoni la jornada Àgora Baix Montseny on es van realitzar diverses taules de participació per recollir les opinions del teixit empresarial a partir de les quals definir els continguts del pla de treball per passar del paper a la realitat. L’acte va finalitzar amb una ponència de l’economista Niño Becerra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor